Fabio Quagliarella, centravanti della Sampdoria, vuole il titolo di capocannoniere e vuole un nuovo record al Dall’Ara

Fabio Quagliarella alla ricerca di un nuovo record. Il capocannoniere della nostra Serie A con 22 gol in campionato non vuole smettere di stupire. Il calciatore della Sampdoria ha due obiettivi: far vincere la Samp e trovare un gol domani al Dall’Ara per scrivere nuovi record.

Quaglia, che è andato a segno per 11 giornate consecutive, eguagliando Batistuta, ha segnato in tutti gli stadi di questa Serie A, ma all’appello manca proprio lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, che ospiterà la sfida di domani pomeriggio tra Bologna e Sampdoria. Un motivo in più per far gol all’ex Mihajlovic.

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24.COM