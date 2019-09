Qualificazioni Euro2020: Bosnia a valanga, Spagna ok

Qualificazioni Euro2020: la Bosnia di Dzeko (a segno) ha spazzato via il Liechtenstein. Bene anche la Spagna e la Finlandia

Il successo dell’Italia sull’Armenia ha aperto la serata di qualificazione ad Euro2020. Dopo gli azzurri sono scese in campo, sempre nel gruppo J, la Bosnia di Pjanic e Dzeko che hanno annientato il Liechtenstein per 5-0 (in gol l’attaccante giallorosso) e la Finlandia che ha vinto 1-0 contro la Grecia.

Nel Gruppo F, la Spagna vince 2-1 sul campo della Romania e consolida il primo posto; vince anche la Svezia seconda in classifica, 4-0 contro le Isole Far Oer. La Norvegia, infine, batte 2-0 Malta.

Nel Gruppo D, l’Irlanda capolista pareggia 1-1 contro la Svizzera di Petkovic e resta al primo posto nel girone a 11 punti; la Danimarca seconda nel gruppo, vince 6-0 sul campo di Gibilterra e si porta a 3 punti dal primo posto.