Milan, habemus Paquetà: c’è la data del suo arrivo in città

Milan: entro la fine di questa settimana previsto l’arrivo di Lucas Paquetà in città per sottoporsi alle visite mediche rossonere. Ecco il programma del neo-acquisto brasiliano

Tanti tifosi del Milan giustamente se lo chiedo e la domanda, mai come adesso, è di attualità: quando sbarcherà Lucas Paquetà a Milano? Il centrocampista brasiliano, acquistato ormai già qualche mese fa dal Flamengo, è il primo acquisto ufficiale dei rossoneri in vista di gennaio, ma sarà già da questo mese a Milanello per allenarsi col resto della squadra e prepararsi al debutto con un po’ di anticipo, similmente a quanto fatto nel più o meno recente passato da illustri colleghi come Ricardo Kakà o Alexandre Pato. Ebbene, stando alle ultime filtrate dal Brasile, già in settimana Paquetà dovrebbe arrivare in quel di Milano.

Conclusa la stagione (non senza lacrime) col Flamengo, il giocatore si è goduto giusto qualche giorno di vacanza, ma nella giornata di sabato, riporta oggi O Globo, dovrebbe sbarcare a Milano Malpensa. Già in giornata per lui sono previste le visite mediche col Milan e la presentazione coi nuovi compagni a Milanello. Paquetà comincerà ad allenarsi agli ordini di Gennaro Gattuso, poi a Natale dovrebbe tornare in Brasile per trascorrere le ferie (in Italia invece si giocherà), prima di fare ritorno definitivamente al Milan in vista del debutto di gennaio.