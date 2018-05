Quante Champions ha vinto il Liverpool: facciamo i conti per quanto concerne i Reds di Klopp in vista della finale di Kiev contro il Real Madrid

Tutto il mondo è concentrato sulla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Dato che i Reds sono la sorpresa di questa UCL e non arrivavano in finale da un bel po’, in tanti si sono posti la fatidica domanda: «Quante Champions ha vinto il Liverpool?». La risposta è semplice semplice: ne ha vinte ben cinque, i Reds sono la squadra inglese – e del Regno Unito – ad aver vinto più volte la Coppa dei Campioni o Champions League. Per la precisione, quattro volte ha vinto la Coppa dei Campioni e una volta la Champions League, qualche tifoso in Italia si ricorda bene l’ultimo caso. Ha perso pure due finali, entrambi contro squadre italiane: nel 1984-85 con la Juventus dopo i tragici eventi di Bruxelles, nel 2006-07 contro il Milan in quel di Atene.

La prima vittoria in Coppa dei Campioni è del 1976-77 a Roma, Stadio Olimpico. I ragazzi di Bob Paisley sconfissero 3-1 il Borussia Mönchengladbach e si presero la prima coppa nella loro storia. Da lì ebbe inizio un dominio che portò i Reds a essere la miglior squadra al mondo per almeno dieci anni. Nel 1977-78 fu il Bruges a cadere sotto i colpi degli inglesi, a Londra finì 1-0 con gol di Dalglish nella ripresa. Nel 1980-81 l’unico precedente con una spagnola, vale a dire con il Real Madrid: 1-0 e gol di Kennedy a Parigi. Si passa a una finale sciagurata per la Roma, quella dell’Olimpico del 1983-84: 1-1 ai tempi regolamentari, poi vittoria dei Reds ai rigori con Grobbelaar che ipnotizza i giallorossi. L’ultima vittoria è il più grande harakiri calcistico di sempre: Milan-Liverpool, Istanbul, 25 maggio 2005. Il Milan è avanti 3-0, nella ripresa viene raggiunto, è 3-3 e ai rigori vincono i britannici.

