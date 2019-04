La Juventus avrebbe in mano l’accordo con Adrien Rabiot. Nuovo colpo a parametro zero per la Vecchia Signora?

Bomba di mercato dalla Spagna: Adrien Rabiot a un passo dalla Juventus! Il centrocampista francese classe ’95 è in scadenza di contratto e non firmerà il rinnovo con il Psg. Il club francese lo ha messo fuori rosa per ‘punizione’ e così il giocatore conta i giorni che lo separano dall’addio al Paris Saint-Germain. In Spagna sono sicuri: la Juventus si sta muovendo sotto traccia per il centrocampista francese e sarebbe vicinissima all’accordo. Blitz di Paratici con mamma Veronique, agente del calciatore? Il giocatore era a un passo dall’intesa con il Barça ma l’accordo non è mai stato depositato e Rabiot ha quindi preso a guardarsi attorno in attesa di altre offerte.

In Premier League e nella Liga seguono la vicenda ma la Juventus avrebbe mosso passi importanti per l’ingaggio e starebbe lavorando in gran segreto per strappare il talento francese alla concorrenza. Dopo l’accordo per Aaron Ramsey, la Juventus dunque potrebbe rinforzare il centrocampo con un altro colpo a costo zero. La Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto superiore ai 10 milioni di euro a stagione promessi dal Barcellona. Al momento filtrano però delle smentite da parte della società bianconera: verità o strategia? Staremo a vedere.