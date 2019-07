Rabiot-Juve: «Non ho parlato con Sarri». Il francese era pallino di Paratici, grandissimo estimatore del centrocampista ex PSG

«Sarri? Non ho avuto ancora modo di parlargli. Ma tutte le persone che ho incontrato con la Juve mi hanno fatto un’ottima impressione», Adrien Rabiot è sincero in conferenza stampa. D’altra parte non è un mistero che il suo acquisto sia di quelli riconducibili al volere della società più che a quello del tecnico.

Il centrocampista francese è stata l’occasione da cogliere al volo per Fabio Paratici, che in passato non ha mai nascosto la sua enorme stima nei confronti del ragazzo classe ’95.