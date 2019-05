Fabio Paratici incontra la madre e agente di Adrien Rabiot Veronique: il centrocampista, in scadenza col PSG, può arrivare insieme a Paul Pogba se partono Miralem Pjanic e Sami Khedira

Non è più un segreto che la Juventus in vista della prossima stagione abbia nei piani un possibile grosso restyling del centrocampo: via Sami Khedira, ormai non più nei programmi bianconeri, non è esclusa nemmeno la cessione di Miralem Pjanic, tentato da Real Madrid e Paris Saint-Germain. Proprio sul fronte parigino starebbe lavorando in queste ore il direttore sportivo Fabio Paratici che, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, avrebbe già avuto una decina di giorni fa un incontro con la madre e agente di Adrien Rabiot, Veronique: il centrocampista, in scadenza di contratto con il PSG tra qualche settimana, potrebbe essere un colpo a costo zero sulla carta, anche se resta la grana dell’ingaggio richiesto da almeno 10 milioni di euro netti. Ad oggi la Juve offre meno ma, dopo essere stato scaricato dal Barcellona, il giocatore ragionerebbe sulla possibilità di approdare a Torino. Sullo sfondo l’interesse di Real e Tottenham.

Dell’affare Rabiot-Juve già si parla ormai da un po’, ma la novità secondo le indiscrezioni starebbe nel fatto che ad oggi il giocatore del PSG non sarebbe l’alternativa al clamoroso ritorno di Paul Pogba. Nei piani juventini entrambi i centrocampisti francesi potrebbero coesistere in mezzo al campo come valida alternativa appunto al duo in partenza formato da Pjanic e Khedira. Certo, per Pogba il discorso è decisamente molto più complesso di quello riservato a Rabiot: sul giocatore del Manchester United sarebbe fortissimo il pressing del Real Madrid e per imbastire una trattativa da svariati milioni di euro servirebbero eventualmente settimane, se non mesi.