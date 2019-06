Radu: «Migliorerò col Genoa. Futuro? Esser il miglior portiere al mondo»

Il portiere dell’Inter, Ionut Radu, ha parlato della sua stagione ma anche del suo futuro tra Genoa e nerazzurri

Nel corso di una lunga intervista a FcInterNews, il portiere pilastro della Romania Under 21, Ionut Radu, ha parlato del suo futuro tra Inter e Genoa e della sua straordinaria stagione.

Ecco le sue parole: «Un’altra stagione al Genoa? Sì. Migliorerò ancora di più. Ne sono certo. Io erede di Handanovic? Io in questo momento devo concentrarmi solo sull’Europeo di categoria. Ho la testa al presente. Se poi i nerazzurri dovessero in futuro ritenermi pronto, si vede che sarà così. Ma ripeto, oggi devo fare bene con la Romania Under 21. Io punto a lavorare al massimo. A crescere a livello personale per diventare il migliore portiere del mondo».