Raduno Toro, giovedì pomeriggio tutto l’entusiasmo del popolo granata in un Filadelfia aperto al pubblico per l’occasione

Un bagno di folla per salutare la nuova stagione. E la certificazione della partecipazione alla prossima Europa League, arrivata con il verdetto del Tas di Losanna ai danni del Milan. Questo il menù, in casa Toro, per giovedì pomeriggio.

Quando, in anticipo rispetto all’iniziale tabella di marcia, la squadra di Mazzarri si radunerà al Filadelfia. Per poi dare il via ai test atletici che faranno da preambolo al tradizionale ritiro di Bormio. E il tempio granata, nel pomeriggio del 4 luglio (raduno previsto per le 16:45), sarà aperto al pubblico. Per permettere al popolo granata di abbracciare la squadra e darle ulteriore forza in vista della nuova stagione.