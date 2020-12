Raiola su Haaland: «Andrà via per vincere, non per soldi»

Mino Raiola ha parlato del futuro di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund che piace a tutta Europa

In una lunga intervista sulle pagine di Tuttosport, Mino Raiola ha parlato di Erling Haaland, suo assistito finito da tempo nel mirino di tante big del calcio europeo. Le sue parole.

LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI RAIOLA SU HAALAND SU JUVENTUS NEWS 24

HAALAND – «Mi è stato segnalato e le prime volte l’ho osservato in tv, poi sono andato a vederlo ed è subito nato un feeling tra me e il ragazzo. Ho capito che la cosa fondamentale per il suo bene e la sua crescita era metterlo in condizione di giocare più partite possibili. Con il Salisburgo abbiamo trovato la squadra che giocava anche la Champions. Erling a vent’anni ha già dimostrato che sarà il nuovo bomber di riferimento della prossima epoca. E se ha già conquistato un premio del calibro del Golden Boy significa che le scelte si sono rivelate azzeccate, che già stanno portando i primi frutti».

BORUSSIA DORTMUND – «Non è mia abitudine rivelare retroscena o eventuali trattative di mercato quando si parla di un giocatore che è legato da un contratto pluriennale con un club. Haaland, nella fattispecie, ha firmato con il Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2024. I giornali scrivono dell’interesse del Real Madrid? Beh, non è una novità. Anzi, dove sarebbe la novità? Haaland al momento si trova benissimo sia nel Borussia che a Dortmund. Ha l’ambizione di vincere la Champions League e con i suoi gol. Haaland, quando se ne andrà, non lo farà per soldi, bensì per fascino e ambizione».