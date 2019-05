Il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic ha parlato del suo futuro, chiudendo le porte all’Inter

Ivan Rakitic si toglie dal mercato. Il centrocampista del Barcellona, obiettivo di mercato dell’Inter ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo del suo futuro: «Non lo so perchè mi accostino all’Inter. Non posso spiegarlo. Rispetto molto le altre squadre. L’Inter è una grande squadra e quest’anno abbiamo giocato contro di loro. Sono dove voglio essere e se pensano a me è perché sto facendo le cose bene, ma sono felice al Barça, anche la mia famiglia e le mie figlie sono felici. Non ho un altro pensiero».

Il croato ha aggiunto: «Da parte mia, non c’è alcun dubbio. Ho tre anni di contratto e questo è il posto dove voglio essere, dove sono felice»