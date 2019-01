Juve, Ramsey subito: dipende tutto da Khedira

Aaron Ramsey può essere il colpo di gennaio della Juventus. Il centrocampista può arrivare in caso di lungo infortunio di Khedira

C’è ancora una possibilità per vedere Aaron Ramsey alla Juventus a gennaio. L’accordo tra il club bianconero e il centrocampista gallese ormai non è un mistero: il classe ’90 lascerà i Gunners a fine stagione, a parametro zero, firmando con la Juve per 5 anni a 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, più altri 9 milioni di euro di commissioni per l’agente. Intesa raggiunta per l’estate ma la Juve potrebbe anticipare l’arrivo del centrocampista qualora l’infortunio occorso a Khedira dovesse rivelarsi più grave del previsto.

La Juve vuole la Champions e non vuole lasciare nulla di intentato. Un lungo stop per Khedira costringerebbe i bianconeri a tornare sul mercato. Nelle prossime ore sapremo di più sulle condizioni del centrocampista tedesco. Perché la Juve non potrebbe affrontare la seconda parte di stagione, quella decisiva, con la coperta corta a centrocampo per un periodo troppo lungo. I Gunners chiedono 20 milioni per lasciar andare il centrocampista a gennaio, la Juve non va oltre i 10. Emil Audero potrebbe essere la giusta carta da giocare: l’Arsenal lo segue e sta ragionando su un acquisto in prospettiva. I bianconeri potrebbero chiedere l’accordo con i Gunners per il portiere, puntando poi su Ramsey, subito.