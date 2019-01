Ramsey-Juve a gennaio: si può. L’Arsenal concede lo sconto

La Juventus può anticipare l’arrivo di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese può arrivare a gennaio con uno sconto

Aaron Ramsey subito alla Juventus? Piccoli passi in avanti per il trasferimento del centrocampista gallese alla Juve, già a gennaio. Le condizioni di Sami Khedira (ko al ginocchio per lui) non sembrano destare grosse preoccupazioni in casa Juve ma il tedesco sarà costretto a saltare anche la prossima sfida con la Lazio. Allegri però non vuole correre rischi e vorrebbe un sesto centrocampista per affrontare al meglio la parte finale della stagione. Ramsey potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. Secondo Il Corriere dello Sport, l’Arsenal, che ha chiesto 20-22 milioni di euro per il centrocampista centrale, avrebbe decisamente ammorbidito la propria posizione.

La nuova richiesta sarebbe di 10 milioni di sterline, più o meno 11,5 milioni di euro. In pratica quasi la metà della precedente. Si tratta di una evidente apertura, per avvicinarsi e proseguire a trattare. Le parti sono pronte a venirsi incontro e la Juve può provare ad anticipare l’arrivo del centrocampista classe ’90. L’Arsenal continua a sondare Denis Suarez come suo sostituto e potrebbe reinvestire il denaro incassato dai bianconeri per ingaggiare lo spagnolo. Qualcosa dunque si muove sul fronte Ramsey. Ieri intanto è arrivata la benedizione del connazionale Ryan Giggs: «E’ la squadra giusta per lui».