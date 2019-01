Juve scatenata: Ramsey subito, poi Trincao

Inizia ufficialmente il calciomercato. La Juve prova ad anticipare i tempi per Trincao e Ramsey. Ecco le mosse bianconere

Parte ufficialmente il calciomercato di gennaio e la Juve vuole mettere a segno il primo botto. Il club bianconero è in pole per l’ingaggio di Aaron Ramsey, centrocampista gallese in scadenza di contratto con l’Arsenal. I bianconeri non hanno l’intesa con il giocatore ma hanno il sì del giocatore che ha dato priorità alla Juventus. Secondo Il Corriere dello Sport, l’obiettivo di Paratici è semplice: raggiungere un accordo a breve con il giocatore per provare ad anticipare i tempi dell’affare, provando a portare il centrocampista alla corte di Max Allegri già a gennaio.

L’Arsenal non è impegnato in Champions League e potrebbe aprire un dialogo con i bianconeri per la cessione anticipata del giocatore: da casa Juve filtra un certo ottimismo per l’arrivo anticipato di Ramsey. Ieri Paratici ha incontrato Jorge Mendes per parlare del futuro di Trincao, talentuoso esterno d’attacco di proprietà del Braga: l’offerta presentata ai portoghesi ha ormai raggiunto la cifra dei 15 milioni previsti dalla clausola rescissoria ma spalmati secondo la formula del prestito con diritto di riscatto. I bianconeri vorrebbero chiudere già a gennaio per il giovane talento.