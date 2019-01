Ramsey e Pogba, verso una ‘Premier Juve’: il club bianconero, dopo il gallese, potrebbe riportare in Italia Paul Pogba per un centrocampo stellare

Non solo Ramsey per rafforzare il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato nella prima pagina dell’esizione odierna di Tuttosport, oltre al gallese dell’Arsenal (in arrivo a parametro zero), il club bianconero non molla la presa per riportare in Italia Paul Pogba. In previsione, si va verso una rivoluzione a centrocampo per la Juve, pronta a mettere sul mercato Khedira e Pjanic per far spazio a Ramsey e Pogba. Per una ‘Premier Juve’ sempre più stellare.

L’accordo con Aaron Ramsey è già stato trovato. I bianconeri verseranno 9 milioni di commissioni nelle casse del procuratore e 6,5 milioni più bonus nelle tasche del giocatore. Bisognerà trovare un’intesa con il Manchester United per Paul Pogba e non sarà un’impresa semplice. Paul è tornato a giocare ai suoi livelli e i Red Devils potrebbero chiedere più di 80 milioni di euro. La Juve potrebbe reinvestire il denaro incassato dall’eventuale cessione di Pjanic per riportare a Torino il Polpo. Due dunque gli obiettivi della Juventus di Max Allegri per la prossima stagione: il gallese Ramsey e il francese Paul Pogba.