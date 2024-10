Ranieri OTTIMISTA: «Fiorentina, ora puoi rialzarti alla grande! Le POLEMICHE sull'ARBITRO...»

Le dichiarazioni del difensore della Fiorentina Ranieri tra soddisfazione ed evidenziare le cose buone viste contro il Milan

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni ancora sulla vittoria contro il Milan.

LE PAROLE – «Fatta la miglior partita della stagione, cambierà la nostra stagione. Ci voleva del tempo dopo tutti questi cambiamenti, era solo questione di tempo. Adesso la pausa, poi il Lecce e ci andremo alla grande. Il rigore subito è stato casuale, non l’ho visto il giocatore del Milan, poi meno male che c’è stato De Gea. L’arbitro non voglio giudicarlo, voglio parlare solo della partita, ci voleva una partita contro una grandissima squadra. In campo si è visto come abbiamo festeggiato De Gea, lui è abituato a queste serate. Il cambio modulo sta portando risultati, ma non è questione di moduli ma di mentalità, ci stiamo iniziando a conoscere sempre meglio. Vincere con la fascia da capitano è stata un’emozione incredibile».