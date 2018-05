Ranieri, Giulini sogna: vuole portarlo al Cagliari

Il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, sogna Claudio Ranieri: in caso di salvezza proverà a portarlo in Sardegna

Nonostante non possa distrarsi molto da questo finale campionato, vista la rischiosa posizione in classifica, il Cagliari in parte è già al lavoro per la prossima stagione. In caso di salvezza, infatti, stando a quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, il presidente Giulini non sarebbe intenzionato a confermare Diego Lopez e si starebbe guardando intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. Il sogno è rappresentato da Claudio Ranieri.

L’ex tecnico del Leicester, ora al Nantes, dovrebbe lasciare il club francese al termine della stagione e sarebbe in attesa di una chiamata dall’Inghilterra. Giulini, però, vorrebbe provare a riportarlo in Sardegna, dove ha già allenato dal 1988 al 1991.