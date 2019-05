Ranieri: «L’obiettivo Roma per la prossima stagione è l’Europa League»

Ranieri “fissa” l’obiettivo del suo successore sulla panchina della Roma in vista della prossima stagione: l’Europa League

Secondo Ranieri, l’obiettivo della Roma per la prossima stagione dovrà essere la qualificazione in Europa League.

Ecco la spiegazione nell’intervista riportata sul sito ufficiale della Roma:«Io non voglio caricare di responsabilità il mio successore. Sarebbe troppo facile. Diciamo allora che la prossima squadra dovrà entrare in Europa League, voliamo più in basso. Se poi c’è l’anno buono, vorrà dire che entrerà in Champions League e sarà una bella sorpresa».