Ranking Uefa, che mazzata Italia! E la Germania si avvicina

Ranking Uefa, settimana terribile per le italiane: tre eliminazioni, cinque sconfitte, un solo pareggio

Ranking Uefa, disastro per le italiane impegnate in Champions ed Europa League. I risultati sono stati terribili, cinque sconfitte ed un solo pareggio, ragion per cui si perdono posizioni sia nei confronti dell’Inghilterra che allunga il passo ma anche la Germania che accorcia le distanze. Ricordiamo i risultati di martedì e mercoledì: l’Inter ha pareggiato in casa col Psv, il Napoli ha perso a Liverpool per 1-0, la Juventus ha perso contro lo Young Boys Berna per 2-1, e infine la Roma ha perso per 2-1 contro il Viktoria Plzen. Non è andata meglio alle formazioni italiane impegnate giovedì in Europa League, da registrare il ko indolore della Lazio e quello decisivo del Milan in Grecia.

Risultati che, sommati alle eliminazioni di Inter e Napoli dalla Champions e conseguente retrocessione in EL, più quella del Milan dalla fase a gironi di Europa League, certificano il momento negativo delle compagini italiane in Europa. Una mazzata pesante in termini di Ranking UEFA, visto che l’assalto al secondo posto dell’Inghilterra è ormai rimandato di una stagione, ma il quinto posto della Francia resta a debita distanza di sicurezza. La Germania, quarta dietro l’Italia, si è avvicinata ulteriormente, mentre davanti a tutti resta la Spagna a più di ventidue punti di distanza.

Questo il ranking aggiornato dopo la chiusura dei gironi di Champions ed Europa League:

Spagna 97,569

Inghilterra 75,605

Italia 72,154

Germania 69,784

Francia 57,165