Ranking UEFA: stabili Juventus e Roma, vola la Lazio

Ranking UEFA aggiornato: resta primo il Real Madrid, Juventus al quinto posto. Nella classifica stagionale va registrato l’exploit di Simone Inzaghi con la sua Lazio: bene anche la Roma

Quest’oggi è stato aggiornato il Ranking UEFA delle competizioni per club. Non ci sono grosse novità per le formazioni italiane impegnate nelle coppe europee, ma qualche piccolo cambiamento viene registrato nella Top Ten. Al primo posto resta stabilmente il Real Madrid dall’alto dei suoi 155 punti. Sale al secondo posto, invece, l’Atletico Madrid, che ha sorpassato il Bayern Monaco, adesso terzo, e il Barcellona, che cala in quarta posizione. La Juventus fa stabilmente parte della top five, al quinto posto, con 124 punti che gli permettono di avere anche una buona distanza dalla sesta posizione occupata dal Siviglia, a 112 punti.

Psg e Manchester City restano saldamente in settima e ottava posizione, l’Arsenal guadagna un posto e scavalca il Borussia Dortmund in nona posizione. Per quanto riguarda le altre italiane, il Napoli resta al 17º posto nel Ranking, così come la Roma che conferma la 24esima posizione. Sale di un gradino la Lazio, che scavalca il Wolfsburg al 36º posto. Fuori dalla top 50, invece, il Milan che si attesta al 52º posto, l’Inter scivola alla posizione numero 83. Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Torino, Udinese rispettivamente dal 92º al 96º posto.

Per quel che riguarda la classifica inerente alla sola stagione 2017/2018, invece, la Juventus viene scavalcata dall’Atletico Madrid e scende all’ottava posizione, così come la Roma che da ottava diventa nona. La Lazio, invece, guadagna posizioni e si porta nella top 20, al 18º posto.