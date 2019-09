Raul Albiol malinconico: «Mi manca tutto di Napoli»

Raul Albiol, ex difensore azzurro, ha parlato di Napoli e dei ricordi legati alla città con un pizzico di malinconia e tristezza

Intervenuto a Radio KissKiss Raul Albiol ha commentato l’inizio di stagione del Napoli e dei ricordi che lo spagnolo ha lasciato in quella città e in quella squadra. Le sue parole

KOULIBALY – «Se ho sentito Koulibaly? Certo, con Kalidou parlo sempre, ci siamo sentiti tutta l’estate. Sappiamo che è uno dei difensori più forti al mondo, deve stare tranquillo e bisogna lasciarlo lavorare. Questa sosta permetterà alla squadra di lavorare e presentarsi meglio alla ripresa. Il Napoli ha tutto per fare un bel campionato nella fase difensiva»

NAPOLI – «Ho vissuto degli anni bellissimi a Napoli, i miei figli sono cresciuti lì. Mi dimostrano sempre tanto affetto, mi manca un po’ tutto. Ora però sto vivendo una nuova esperienza in Spagna che è vicino casa mia, ma tifo sempre Napoli e sono sempre in contatto con i miei ex compagni. Sono sicuro che sarà un bell’anno per la squadra»