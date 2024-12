Ravezzani: «Dirigenza del Milan debole, lo hanno dimostrato»

Le parole di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sul comportamento della dirigenza del Milan con l’esonero di Fonseca. Tutti i dettagli

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha criticato aspramente su X il comportamento della dirigenza del Milan con l’esonero di Paulo Fonseca.

LA CRITICA ALLA DIRIGENZA DEL MILAN – «Comunque sia, in una situazione caotica come questa un dirigente del Milan (cioè Ibra o Furlani) ci mette la faccia, va in conferenza e dice qualcosa di sensato. Resta, prendiamo tempo per valutare, cambiamo. Fuggire non è mai la risposta. È solo certificare la propria debolezza».