Razzismo, Giorgetti: «Tutte le componenti devono lavorare insieme»

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha parlato del razzismo in una lunga intervista

Il tema del razzismo continua a tenere banco all’interno del calcio italiano. Dopo gli episodi di Inter-Napoli, anche durante gli ottavi di Coppa Italia si sono registrati numerosi cori discriminatori. In una lunga intervista a Sky Sport, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha parlato anche di questo. Ecco le sue parole: «Il calciatore rappresenta per tanti ragazzi l’elemento principale di emulazione. Chi vive questa dimensione deve percepire importanza dell’esempio che dà. È importantissima, su questo fronte anche la reazione della gran parte del pubblico, quella ‘sana’. Tutte le componenti del calcio devono capire che assolvono una una funzione incredibile, importantissima, quasi sociale e quindi devono tenere, ciascuna per la propria parte, atteggiamenti e comportamenti adeguati».