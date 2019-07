Real Atletico: Trippier e l’importanza di terzini che spingono

Trippier e Lodi sono i nuovi terzini dell’Atletico Madrid. Contro il Real in amichevole si è già vista la loro importanza

Nel 442 di Simeone, i terzini ricoprono una importanza cruciale. Le ali lo sono solo sulla carta, visto che entrano parecchio dentro il campo liberando spazio per la sovrapposizione dei terzini, i quali coprono l’ampiezza. Con Juanfran e Filipe Luis non certo giovanissimi, l’anno scorso i colchoneros sono stati un po’ sterili sulle vie esterne.

Per questo motivo, l’Atletico ha acquistato Trippier e Lodi, per dare a Simeone laterali in grado di spingere con costanza. Nel trionfo in amichevole contro il Real Madrid hanno fatto bene, come nella slide sopra: 4 ali dentro il campo, Trippier e Lodi molto alti che danno ampiezza.