Real Madrid, 52ª partecipazione alla Champions. Video in risposta all’UEFA?

Il Real Madrid con la partita di domani festeggia la partecipazione numero 52 alla Champions League. Ecco il video dei blancos

Con la partita di domani sera, il Real Madrid festeggia la sua 52ª partecipazione alla Champions League. Il club della capitale spagnola ha voluto festeggiare con un video tributo coi momenti migliori delle 13 competizioni europee conquistate nella propria storia.

Guardando il video non possono che venire in mente le parole di Carlo Ancelotti in risposta a Ceferin: il presidente della UEFA aveva accusato i dirigenti del Madrid di essere incompetenti, in relazione alla questione Superlega. Il tecnico italiano aveva risposto, dicendo che quei dirigenti erano gli stessi che avevano vinto 13 Champions League: più di chiunque altro.

Insomma, la guerra diplomatica tra UEFA e Superlega sembra proseguire anche sui social.