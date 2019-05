Real Madrid, accuse Pochettino: club risponde con comunicato ufficiale

Dopo le accuse di Pochettino, il Real Madrid ribatte con un comunicato ufficiale riguardante le dichiarazioni dell’allenatore del Tottenham

Arriva la risposta del Real Madrid dopo le accuse di Pochettino. Il Tottenham aveva chiesto ai Blancos di alloggiare al Valdebebas in caso di finale, ricevendo un cortese rifiuto.

Ecco la risposta dopo le polemiche scatenate dall’argentino. Il comunicato ufficiale recita:​«Il Real Madrid si mostra sorpreso per le dichiarazioni dell’allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, sulla presunta richiesta di alloggiare nella residenza della Ciudad Real Madrid. Il Real Madrid vuole chiarire che non è mai stata effettuata tale richiesta e che il club ha mostrato sempre la sua assoluta disponibilità alla Uefa, alla Federazione Spagnola, all‘Atletico Madrid, al Liverpool e al Tottenham».