Real Madrid, agente Bale: «Zidane non lo vuole». L’Inter sogna il gallese

L’agente di Bale punge Zidane: futuro al Real Madrid incerto. l’Inter sogna il grande colpo per il mercato estivo

L’Inter sogna Gareth Bale. Il campione gallese è ai ferri corti con il Real Madrid. Zinedine Zidane non sembra intenzionato a scommettere sul numero 11 delle merengues, e spinge per la cessione.

Lo stesso agente del fuoriclasse, Jonathan Barnett, ha ammesso la possibilità di un divorzio col Real:«Gareth vuole restare, ma non sono sicuro che il signor Zidane voglia che resti. Ha un contratto fino al 2022 ed è stato ed è tutt’ora, a mio parere, uno dei tre o quattro migliori giocatori del mondo. Questo è un gioco di opinioni e probabilmente il signor Zidane non la pensa così. Questa è la sua opinione, ha il diritto di farlo e non lo criticherò».

I nerazzurri dovranno sacrificare alcuni pezzi pregiati per potersi permettere l’esterno: possono partire Ivan Perisic e Mauro Icardi.