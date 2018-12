Real Madrid-Al-Ain highlights e gol: le azioni salienti della finale del Mondiale per club 2018

Si chiude il Mondiale per club 2018 con la finale tra Real Madrid, vincitore dell’ultima Champions League e l’Al-Ain campione degli Emirati Arabi, paese ospitante del torneo. I Blancos, a caccia del 7° titolo, nella semifinale della competizione hanno eliminato i giapponesi del Kashima Antlers per 3-1 grazie ad una tripletta di Gareth Bale. L’Al-Ain è invece approdato alla finale disputando tutte le fasi del torneo eliminato in ordine il Team Wellington, l’Esperance ed a sorpresa in semifinale il River Plate dopo i calci di rigore.

L’ultimo atto della 15esima edizione del Mondiale per Club in programma allo stadio Sheikh Zayed di Abu Dhabi, sarà diretto dal fischietto statunitense Jair Marrufo coadiuvato dai connazionali Anderson e Rockwell e dal quarto uomo Sampaio. Gli addetti VAR sono Makkelie (NED), Boschilia (BRA), Geiger (USA) e Vigliano (ARG). Ecco gli highlights di Real Madrid-Al-Ain:

REAL MADRID-AL AIN 1-0- Al 14′ del primo tempo Luka Modric col suo movimento spacca la difesa e raccoglie un ottimo passaggio, carica il tiro e batte il portiere. La palla termina all’angolino basso di sinistra

REAL MADRID-AL AIN 2-0 – Marcos Llorente coglie un’opportunità e la sfrutta al meglio. Calcia di prima intenzione appena fuori area indirizzando magnificamente nell’angolino basso di sinistra!

REAL MADRID-AL AIN 3-0 – Sergio Ramos sovrasta i difensori nell’area piccola ed incorna di testa sulla sinistra. Il portiere non ha potuto proprio intervenire!

REAL MADRID-AL AIN 3-1 – La palla calciata su punizione trova la testa di Tsukasa Shiotani che in volo segna di testa nel sette di sinistra!

REAL MADRID-AL AIN 4-1 – Yahia Nader ha intercettato un passaggio ma involontariamente ha spedito la palla alle spalle del suo portiere. E’ autogol!