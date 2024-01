Real Madrid Almeria, vittoria e polemiche: il VAR protagonista

Vittoria piena di polemiche del Real Madrid con l’Almeria in Liga: il VAR annulla una rete agli ospiti e la convalida a Vinicius

Il Real Madrid vince in rimonta contro l’Almeria in un match pieno di colpi di scena e proteste. Al Bernabeu le Merengues confermano la testa della Liga, ma in Spagna è già polemica per l’arbitraggio di Maeso e del VAR. Gli ospiti, fanalino di coda della classifica, partono subito forte con la rete al primo minuto di Ramazani e finiscono addirittura il primo tempo sul 2-0, con la rete di Edgar Gonzalez al 43′.

Nella ripresa il solito Bellingham dal dischetto – concesso con il VAR – accorcia le distanze. All’ora di gioco si scatena il putiferio: prima il VAR toglie la rete del 3-1 all’Almeria per un contatto ad inizio azione tra Bellingham e Loppy, in cui questo colpisce involontariamente al volto l’inglese. Pochi minuti dopo e ancora il VAR protagonista nel assegnare il gol del pari a Vinicius, anche se rimane il dubbio di un possibile tocco di braccio del brasiliano. Nel recupero di quasi un quarto d’ora, arriva il gol vittoria di Carvajal che fa esplodere il Bernabeu e fa partire la polemica nel resto del paese. Questa sera in campo il Girona contro il Siviglia per tenere il passo del Real.