Real Madrid, Bale se ne va, ma sono esclusi club in Champions League

Real Madrid, Bale se ne va, ma sono esclusi club di Champions League: i dettagli sulla strategia dei blancos

La telenovela tra Real Madrid e Gareth Bale non sembra essere prossima alla fine. Secondo le informazioni raccolte da SkySports, il Real Madrid ha intenzione di salutare il campione gallese, ma senza mettersi i bastoni tra le ruote.

Infatti, la strategia dei blancos sarebbe quella di vendere l’attaccante a un club non impegnato in Champions League nella prossima stagione. Nulla da fare, a quanto pare, per il PSG, che aveva dimostrato interesse per l’ex Tottenham. L’ipotesi Inter era già stata praticamente scartata.