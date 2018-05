Real Madrid-Bayern Monaco, Marcelo confessa: «L’ho toccata con la mano, era rigore»

Il terzino brasiliano Marcelo al termine del match con il Bayern Monaco ammette di aver commesso un fallo da rigore

Anche quest’anno sono state molte le polemiche che si sono scatenate al termine di Real Madrid-Bayern Monaco. I bavaresi infatti reclamano per almeno tre rigori non concessi dall’arbitro Chakir. Il più evidente dei quali era un netto fallo di mano in area di rigore commesso da Marcelo.

Lo stesso brasiliano ha ammesso: «Era rigore, l’ho toccata con la mano. Nel calcio è così, a volte capitano errori a nostro favore a volte contro, io non voglio parlare di arbitri e pensare solo a giocare». Parole che faranno a lungo discutere, e chissà come le prenderanno Boateng e Vidal, che già si erano scagliati contro il giocatore del Real.