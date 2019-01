Il futuro di Luka Modric sembra lontano da Madrid. Florentino Perez avrebbe individuato in Bernardo Silva l’erede del centrocampista croato

L’avventura di Luka Modric al Real Madrid sembra ormai essere agli sgoccioli. Già durante l’estate del 2018 il centrocampista croato aveva manifestato la proprio volontà di lasciare i Blancos. Florentino Perez lo convinse però a rimanere a Madrid. Modric è stato però protagonista di una prima parte di stagione decisamente sottolivello, con prestazioni non all’altezza di un pallone d’oro. Il malumore manifestato durante gli ultimi mesi potrebbe, di conseguenza, suggerire una sua prossima partenza.

L’addio tra il Real Madrid e Modric sembra che possa avvenire durante la prossima sessione estiva di calciomercato. L’edizione odierna del Daily Star riporta un rumor secondo il quale Florentino Perez avrebbe individuato in Bernardo Silva l’erede di Luka Modric, centrocampista portoghese, attualmente in forza al Manchester City. Il club di Guardiola non farà comunque sconti. La valutazione del giocatore è di circa 70 milioni di euro.