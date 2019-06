Real Madrid, Borja Mayoral: «Penso che lascerò i Blancos»

Borja Mayoral e il Real Madrid, aria di divorzio. Ecco le dichiarazioni dello spagnolo: c’è una preferenza sulla futura destinazione

Borja Mayoral con ogni probabilità dirà addio al Real Madrid in estate. Lo ha ammesso lo stesso attaccante in un’intervista a EFE.

Ecco le sue parole:«Penso che lascerò il Real. Ora sono concentrato sull’Europeo Under 21 e il mio rappresentante si sta occupando di tutte queste questioni. Dopo l’Europeo prenderò una decisione. In ogni caso, è vero, preferirei restare in Spagna».