L’ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon applaude l’arrivo di Hazard dal Chelsea: ecco le sue parole sul fenomeno belga

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, esulta per l’arrivo di Eden Hazard.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:«Questo è un vero acquisto. Non ne sono sicuro, ma Eden Hazard è davvero quel giocatore che può fare la differenza in una squadra e spero che sia in grado di giocare allo stesso livello che abbiamo visto in Premier League».