Real Madrid: Casemiro e la sua importanza negli equilibri dei blancos

Casemiro è fondamentale per la fase di non possesso del Real Madrid. Copre bene i buchi dei blancos in mezzo al campo

Il Real Madrid di Zidane è una squadra che ha sofferto un’eccessiva lunghezza in questo inizio di stagione. Reparti lontani, squadra spaccata in due e tanti buchi in zone centrali del campo.

Casemiro continua a essere determinante in un Real Madrid che ha diversi problemi in transizione negativa. Il brasiliano è molto bravo e dinamico nei duelli in campo aperto, con una certa indole nel tentare il contrasto. Basti pensare che finora è il terzo giocatore della Liga per tackle vinti (22) e il secondo per tackle tentati (38). L’ex Porto è quindi fondamentale nel proteggere la retroguardia.