Real Madrid, Ceballos sempre in partenza. Le possibili destinazioni

Real Madrid, Dani Ceballos è in partenza. Esclusa la pista Milan, rimangono aperte le strade che portano a due club di Premier League

Dani Ceballos lascerà presto il Real Madrid. Esclusa ormai la pista che porta al Milan, il talento dei Blancos si dovrebbe trasferire in Premier League. La testata spagnola As fa sapere che il club sta mettendo fretta allo spagnolo per decidere il club in cui dovrà approdare.

Arsenal e Tottenham sono le due squadre destinate ad accoglierlo, adesso si attende solamente la decisione del giocatore. Ovunque sia l’approdo la formula del trasferimento rimane il prestito secco.