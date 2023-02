Real Madrid: che papera di Courtois! Raddoppio del Liverpool

Salah raddoppia per il Liverpool contro il Real Madrid, ma che errore di Courtois sul rinvio! Un errore che pareggia quello di Karius

Il Liverpool vendica la papera di Karius in finale? In attesa di sapere come finirà il doppio confronto di Champions League con il Real Madrid, i Reds sono già sul 2-0, ma sul raddoppio di Salah, pesa come un macigno l’errore di Courtois.

Il portiere degli spagnoli riceve palla alta da Carvajal: stop di petto su una pressione blanda di Salah, ma al momento di calciare il belga pasticcia con il pallone e scivola, regalando palla all’egiziano per il 2-0.