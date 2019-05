Real Madrid, dietrofront Sergio Ramos: «Vuole restare». La ricostruzione della vicenda legata al capitano dei Blancos

Sergio Ramos se ne va dal Real Madrid, anzi no resta. Una delle indiscrezioni più succose delle ultime settimana in chiave mercato è clamorosamente rientrata. Dopo che varie e attendibili fonti avevano dato per molto probabile la partenza del capitano blanco dalla capitale spagnola, in queste ore El Chiringuito ha assicurato la permanenza di Ramos, per il quale è stata convocata una conferenza stampa alle 17.30 in cui lo spagnolo farà chiarezza definitiva sul futuro.

Decisivo sarebbe stato un faccia a faccia nella giornata di ieri tra il giocatore e Florentino Perez. Le divergenze tra i tue – emerse negli ultimi mesi – si sarebbero appianate con Ramos che avrebbe addirittura espresso l’intenzione di chiudere la carriera a Madrid. Per lui, tra le altre, svanisce la suggestione Juventus.