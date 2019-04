Real Madrid, Eden Hazard è ormai ad un passo: ai Blues andranno 100 milioni di euro

Eden Hazard vestirà la maglia del Real Madrid nella prossima stagione, ecco l’indiscrezione svelata da Marca

Eden Hazard è ormai sempre più vicino a vestire la maglia prestigiosa del Real Madrid. Secondo Marca, l’affare sarebbe ormai stato concluso, mancherebbe solo l’ufficialità che verrà data a fine stagione. In Spagna, il quotidiano pubblica in prima pagina il clamoroso affare in uscita dal Chelsea di Maurizio Sarri.

Per Zinedine Zidane, Hazard sarebbe davvero un rinforzo di lusso in vista della prossima stagione. I Blues incasseranno ben 100 milioni di euro, una cifra importante da reinvestire sul mercato anche se non vi sono ancora notizie in merito al blocco del mercato.

Eden Hazard, classe 1991, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lille. Il 4 giugno del 2012 è stato acquistato per 40 miliardi dal Chelsea dove in sette stagioni ha realizzato oltre centro reti in più di 300 presenze, diventando un perno dell’attacco dei Blues e della nazionale belga.