Real Madrid, Gatti in scivolata su Zidane: «Non capisce niente di calcio!»

L’ex portiere del Boca Juniors Gatti spara a zero su Zidane. Ecco le dichiarazioni sul tecnico del Real Madrid

Nonostante la popolarità conquistata grazie ai successi con il Real Madrid, non tutti amano Zinedine Zidane. A questa cerchia ristretta appartiene Hugo Gatti, storico portiere del Boca Juniors.

Ecco le durissime parole di Gatti:«Zidane non ha fatto nulla quando il Real Madrid ha vinto. È sempre lo stesso Zidane, non capisce niente di calcio, ha avuto Cristiano Ronaldo come angelo custode, ecco perché ha vinto».