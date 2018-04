Real Madrid-Juventus, rimonta mission impossible: lo dice la storia

Real Madrid-Juventus, ben 17 volte nelle coppe europee una squadra è riuscita a rimontare 3 gol di svantaggio nella gara di ritorno. Ma mai nessuna ci è riuscita in trasferta

Mission impossible per la Juventus al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il computo dei precedenti e delle statistiche relative ai bis-campioni d’Europa non sembra lasciare troppo spazio ai sogni di semifinale ai bianconeri di Massimiliano Allegri. Servirà una Juve in stile Barcellona per avere la meglio del Real Madrid e aumentare le minime chance di qualificazione al prossimo turno di Champions League. I bianconeri, lo ricordiamo, dovranno riuscire a vincere in trasferta con almeno tre gol di scarto in Real Madrid-Juventus, mentre in caso di 0-3 durante i tempi regolamentari si andrà ai tempi supplementari.

Una Juventus in stile Barça, dicevamo. Già, perché dal 2010 solo la formazione blaugrana è riuscita a vincere al Bernabeu con tre gol di scarto. Ed è accaduto proprio in questa stagione, il 23 dicembre 2017, quando la formazione di Valverde superò per 0-3 il Real Madrid a domicilio. Un risultato ancora più rotondo è avvenuto nel novembre del 2015, quando i blaugrana campeggiarono al Bernabeu con un 4-0 firmato dalla doppietta di Suarez e le reti di Iniesta e Neymar. Nella storia delle coppe europee sono ben 17, come riporta Tuttosport, le occasioni in cui una squadra è riuscita a rimontare una sconfitta con tre o più gol di scarto, ma a nessuna è mai riuscito di centrare l’impresa giocando la seconda gara in trasferta.