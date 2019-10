Real Madrid: la batosta di Maiorca e le colpe di Zidane

Il Real Madrid di Zidane è reduce da una brutta sconfitta a Maiorca. Il match contro il Galatasaray sarà decisivo

Pare che contro il Galatasaray Zidane si giochi molto del suo futuro al Real Madrid. I blancos sono reduci da una brutta sconfitta a Maiorca che ha dato al Barcellona la vetta della classifica.

Senza Hazard, Kroos e Modric, Zidane ha disegnato un 442 che ha funzionato pochissimo. Soprattutto in fase difensiva. La mediana Isco e Casemiro ha subito tanto in mezzo, coi blancos costantemente lunghi. Inoltre, la fase di possesso è stata lacunosa, con grossa difficoltà nel servire Benzema e Jovic in modo pulito.