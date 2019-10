Real Madrid: la fragilità difensiva di Zidane

Il Real Madrid di Zidane è ancora poco solido dal punto di vista difensivo. Contro il Brugge si sono viste tante lacune

Dopo il crollo contro il Paris Saint Germain, Zidane ha chiesto molta più solidità e intensità difensiva al Real Madrid. Si erano visti troppi spazi, con la squadra spaccata in 2.

Nelle gare successive, contro Atletico e Siviglia, si è vista una squadra molto più compatta in fase di non possesso, che infatti non ha subito gol. Contro il Brugge si sono invece tornati a vedere spazi eccessivi tra le linee, come in occasione dei gol subiti. I blancos sono ancora lontani dall’avere un equilibrio ottimale.