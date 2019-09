Real Madrid: l’infortunio di Modric complica i piani di Zidane

L’infortunio di Modric è una pessima notizia per il Real Madrid. Zidane ha diversi problemi a centrocampo

Con le varie lesioni del Real Madrid, l’infortunio di Modric è una pessima notizia per la squadra di Zidane. I blancos hanno evidenti scompensi a centrocampo, l’unico reparto in cui non sono arrivati rinforzi.

E’ una squadra molto esposta quando gli avversari recuperano palla. Si concedono troppi spazi in mezzo. Anche se sarà un’assenza di poche settimane, Zidane porre le dovute correzioni. Anche perché la vetta è già distante 4 punti.