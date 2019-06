Real Madrid, Llorente saluta: contratto coi rivali dell’Atletico

Llorente, addio al Real Madrid. Ufficiale il suo trasferimento all’Atletico. Ecco i dettagli della trattativa

L‘Atletico Madrid accoglie Marcos Llorente. Il centrocampista saluta i “cugini” del Real per vestire la maglia dei Colchoneros.

Ecco il comunicato ufficiale dell’Atletico:«Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Marcos Llorente, in attesa di esami medici. Il 24enne centrocampista spagnolo firmerà un contratto di cinque anni». L’obiettivo dell’acquisto, come sottolinea Gianluca Di Marzio, sembra quello di sostituire Rodri, vicino al Manchester City.