Real Madrid, Marcelo: «Neymar? Il suo passato non sarebbe un problema»

Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, ha parlato del possibile approdo di Neymar alla Casa Blanca. Le sue parole

Marcelo chiama Neymar. I due, compagni di Nazionale, potrebbero ritrovarsi anche nel club. Il Real Madrid è una delle possibili destinazioni di Neymar e Marcelo, nell’intervista concessa ad Ale Oliveira per il canale YouTube De Sola, ha aperto le porte all’attaccante.

«Neymar è un giocatore imprevedibile, molto difficile da marcare. Quando il difensore sta immaginando come marcarlo, lui ha già pensato a come saltarlo. Sarebbe il benvenuto nel Real Madrid. Neymar è un crack e il Real fa sempre di tutto per portare a casa i migliori giocatori al mondo. Il suo passato al Barcellona non sarebbe un problema».