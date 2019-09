Real Madrid, l’ex attaccante Mijatovic, ora commentatore tv, ha parlato della sconfitta in Champions League contro il Psg

Pedrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato della situazione dei Blancos a El Larguero, dopo la sconfitta contro il Psg in Champions League: «Non me l’aspettavo. Credevo in un Madrid diverso vista la competizione, invece il PSG è stato migliore in tutti gli aspetti».

«La situazione è preoccupante e purtroppo non vedo uno Zidane in grado di trovare soluzioni al problema».