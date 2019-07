Real Madrid, mistero Zidane. Lascia il Canada per motivi personali

Real Madrid, Zidane lascia il ritiro dei Blancos in Canada e fa ritorno in Spagna. Non ancora ufficiali i motivi del viaggio

Zinedine Zidane lascia il ritiro del Real Madrid in Canada. Lo fa sapere la testata spagnola Marca. Il tecnico dei Blancos ha abbandonato il luogo del ritiro della squadra per tornare in Spagna.

Non sono ancora noti i motivi ufficiali del viaggio improvviso di Zizou, ma pare siano sorti dei problemi personali che hanno indotto al francese a lasciare momentaneamente i suoi giocatori.