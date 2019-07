Real Madrid, per Mayoral la Real Sociedad vuole trattare: troppi 35 mln

Real Madrid, per Mayoral la Real Sociedad vuole trattare: troppi 35 milioni. L’obiettivo è di far scendere il prezzo

Borja Mayoral è un obiettivo della Real Sociedad: al Real Madrid non dispiacerebbe privarsi del 22enne, ma la valutazione del giocatore (35 milioni di euro), è parsa esagerata al club basco. Per la società biancoblu, tuttavia, la speranza sembra quella di chiudere per una cifra compresa tra i 10 ai 15 milioni di euro.

Il giocatore ha anche avanzato la richiesta di sciogliere il suo impegno con i blancos. Infatti, il club madrileno ha attivato una strategia su larga scala in uscita, per piazzare i vari esuberi.