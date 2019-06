Real Madrid, presentazione Hazard: «Voglio vincere tanti trofei» – VIDEO

Nel corso della presentazione, Eden Hazard ha dichiarato le sue ambizioni ai tifosi del Real Madrid. Ecco le sue parole

Eden Hazard inizia la sua avventura al Real Madrid. E lo fa in grande stile, al Santiago Bernabeu quasi esaurito, solo per lui. L’ex giocatore è intervenuto nel corso della presentazione insieme al presidente Florentino Perez.

Ecco le sue parole (in francese):«Il mio spagnolo non è ancora molto buono. Non vedo l’ora di iniziare a giocare con il Real Madrid e vincere molti titoli, è il mio sogno da quando ero piccolo e ora sono qui, voglio solo godermi questo momento».